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    Президент США Джо Байден назвал «эпидемией» ситуацию с массовой стрельбой в стране

    18 Февраля 2023, 16:19

    ВАШИНГТОН. ТАСС-КАЗИНФОРМ - Президент США Джо Байден после массовой стрельбы в Миссисипи назвал «эпидемией» насилие с применением огнестрельного оружия в стране. Об этом сообщается в опубликованном в пятницу заявлении Белого дома.

    «С начала текущего года прошло 48 дней, а наша страна пережила уже как минимум 73 случая массовой стрельбы. Мыслей и молитв недостаточно. Насилие с применением огнестрельного оружия - это эпидемия, и Конгресс должен действовать уже сейчас», - приводятся слова Байдена в сообщении.

    Президент США также призвал к реформированию закона об оружии.

    «Это включает в себя требование проверки данных о всех продажах оружия, запрет на штурмовое оружие и магазины большой емкости, ... требования к безопасному хранению оружия и отмену иммунитета для производителей, которые сознательно распространяют боевое оружие на наших улицах», - подчеркнул Байден.

    Ранее в результате нескольких инцидентов со стрельбой в штате Миссисипи погибли шесть человек, еще один пострадал. Подозреваемый был задержан.


    Фото: © AP Photo/ Evan Vucci

    Автор:

    Махаббат Сыздыкова

    США Мировые новости
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