Президент США Джо Байден назвал «эпидемией» ситуацию с массовой стрельбой в стране

ВАШИНГТОН. ТАСС-КАЗИНФОРМ - Президент США Джо Байден после массовой стрельбы в Миссисипи назвал «эпидемией» насилие с применением огнестрельного оружия в стране. Об этом сообщается в опубликованном в пятницу заявлении Белого дома.

«С начала текущего года прошло 48 дней, а наша страна пережила уже как минимум 73 случая массовой стрельбы. Мыслей и молитв недостаточно. Насилие с применением огнестрельного оружия - это эпидемия, и Конгресс должен действовать уже сейчас», - приводятся слова Байдена в сообщении.

Президент США также призвал к реформированию закона об оружии.

«Это включает в себя требование проверки данных о всех продажах оружия, запрет на штурмовое оружие и магазины большой емкости, ... требования к безопасному хранению оружия и отмену иммунитета для производителей, которые сознательно распространяют боевое оружие на наших улицах», - подчеркнул Байден.

Ранее в результате нескольких инцидентов со стрельбой в штате Миссисипи погибли шесть человек, еще один пострадал. Подозреваемый был задержан.





Фото: © AP Photo/ Evan Vucci