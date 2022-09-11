Президент США Байден выступит на церемонии памяти жертв терактов 11 сентября в Пентагоне

БРЮССЕЛЬ. КАЗИНФОРМ – Президент США Джо Байден прибыл в Пентагон в воскресенье утром, где он принял участие в церемонии возложения венков и выступит на мероприятии, посвященном памяти жертв терактов 11 сентября, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на телеканал CNN.

В 21-ю церемонию памяти жертв терактов глава Белого дома прибыл в Пентагон. В штаб-квартире министерства обороны США его сопровождали председатель Объединенного комитета начальников штабов Марк Милли и министр обороны Ллойд Остин, которые также выступили с заявлениями.

Белый дом объявил, что на выступлении президента в Национальном мемориале Пентагона 11 сентября присутствовали «члены семей погибших, лица, оказывающие первую помощь, представители групп быстрого реагирования и руководство Министерства обороны».

Тем временем вице-президент США Камала Харрис в Нью-Йорке встретилась с членами семей, которые потеряли близких во время терактов 11 сентября.

Первая леди Джилл Байден выступит с речью на церемонии памяти жертв 11 сентября в Шанксвилле, штат Пенсильвания в воскресенье утром. К первой леди присоединится ее сестра Бонни Джейкобс, сообщила CNN ее директор по связям с общественностью Элизабет Александр.

11 сентября 2001 года террористы из группировки «Аль-Каида» захватили в США четыре пассажирских авиалайнера. Два из них они направили на башни Всемирного торгового центра, третий – на здание Пентагона в пригороде Вашингтона. Четвертый самолет также направлялся в сторону американской столицы, однако разбился недалеко от города Шанксвилл в штате Пенсильвания. В результате терактов погибли около 3 тыс. человек.



