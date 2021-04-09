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    Президент: Сотрудничество РК и РФ будет содействовать реализации совместных проектов в области космических исследований

    9 Апреля 2021, 19:14

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Сегодня на космодроме «Байконур» состоялось торжественное заседание, посвященное 60-летию первого полета в космос Ю.А.Гагарина. К этому юбилею Глава государства направил свое поздравительное приветствие, которое огласил Премьер-министр Аскар Мамин. Об этом написал на своей странице в сети Facebook пресс-секретарь Президента Казахстана Берик Уали, передает МИА «Казинформ».

    «Уважаемые специалисты и ветераны космической отрасли!

    Поздравляю вас с наступающим праздником – Днем космонавтики!

    60 лет назад в истории человечества состоялось событие непреходящего значения – начался дерзновенный штурм космического пространства. Покорение космоса и первый полет советского космонавта Юрия Алексеевича Гагарина стали ярким символом небывалого прогресса всей мировой науки. И этот исторический шаг был сделан здесь, на земле Казахстана.

    С космодрома Байконур, который вот уже 65 лет остается крупнейшей космической гаванью мира, просторы необъятной Вселенной осваивали 150 космонавтов. В их числе казахстанские космонавты Токтар Аубакиров, Талгат Мусабаев и Айдын Аимбетов.

    Освоение космоса невозможно было бы без титанического труда ученых, конструкторов, испытателей и инженеров. Пользуясь случаем, хочу выразить особую благодарность специалистам и ветеранам отрасли. Ваш профессионализм и преданность делу по сей день способствуют развитию современной космонавтики.

    Уверен, дальнейшее активное и плодотворное сотрудничество Казахстана и России будет содействовать реализации совместных проектов и программ в области космических исследований и пилотируемых полетов.

    Желаю всем участникам торжественного заседания крепкого здоровья, благополучия и новых свершений!», - сказал Глава государства.



    Напомним, сегодня в 13:42 по времени Нур-Султана с космодрома Байконур был осуществлен запуск ракеты-носителя «Союз 2.1а» с транспортным пилотируемым кораблем (ТПК) «Союз МС-18».

    Автор:

    Малика Сафаргалиева

    Президент Казахстана Наука Освоение космоса Байконур Акорда Россия
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