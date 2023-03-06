Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 445.99 eur/kzt 486.53

    rub/kzt 5.78 cny/kzt 64.16
Прогноз погоды
Астана+18+20℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Президент

    Президент Сирии поблагодарил Касым-Жомарта Токаева за гуманитарную помощь

    6 Марта 2023, 12:22

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Президент Сирии Башар Аль-Асад поблагодарил Касым-Жомарта Токаева за оказанную гуманитарную помощь Казахстаном, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

    На имя Главы государства Касым-Жомарта Токаева поступила телеграмма Президента Сирии Башара Аль-Асада, в которой он выражает благодарность за оказанную гуманитарную помощь сирийскому народу, пострадавшему от разрушительного землетрясения в феврале 2023 года.

    «Сирийский народ высоко оценивает позицию Казахстана, который проявил высокое человеческое и нравственное чувство и взял на себя инициативу поддержать его в бедственном положении», – говорится в телеграмме.

    Напомним, 6 февраля с эпицентром в Кахраманмараше произошло два землетрясения магнитудой более семи баллов. Подземные толчки, за которыми последовали сотни афтершоков, ощущались в 10 провинциях страны, а также в соседних государствах, в том числе в Сирии.

    Президент РК Касым-Жомарт Токаев поручил выделить миллион долларов на оказание экстренной помощи Турции, а также поручил Правительству направить гуманитарную помощь Сирии по линии Организации исламского сотрудничества. 50 тонн гуманитарной помощи доставил Казахстан в Алеппо при поддержке Исламской организации продовольственной безопасности.

    Автор:

    Малика Сафаргалиева

    Президент Казахстана Акорда Сирия Токаев Касым-Жомарт
    Новости по теме
    Новости по теме
    Президент РК поздравил Реджепа Тайипа Эрдогана с победой в первом туре выборов в Турции
    Вопросы экологической и водной безопасности обсудили на заседании Совета Безопасности РК
    Президент РК: Задача государства и общества – создать благоприятные условия для укрепления института семьи
    Будет ли Касым-Жомарт Токаев отмечать свой день рождения
    Популярное
    1 Скончалась 23-летняя костанайская параспортсменка Малика Мухтарова
    2 Знаменитые каменные шары долины Торыш похитили в Мангистау
    3 В Астане и Алматы ожидаются неблагоприятные метеоусловия
    4 Создать единый национальный профориентационный центр призвала депутат Наумова
    5 Подробности по делу Карима Масимова разглашаться не будут - КНБ
    Новости партнеров