Президент Сирии поблагодарил Касым-Жомарта Токаева за гуманитарную помощь

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Президент Сирии Башар Аль-Асад поблагодарил Касым-Жомарта Токаева за оказанную гуманитарную помощь Казахстаном, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

На имя Главы государства Касым-Жомарта Токаева поступила телеграмма Президента Сирии Башара Аль-Асада, в которой он выражает благодарность за оказанную гуманитарную помощь сирийскому народу, пострадавшему от разрушительного землетрясения в феврале 2023 года.

«Сирийский народ высоко оценивает позицию Казахстана, который проявил высокое человеческое и нравственное чувство и взял на себя инициативу поддержать его в бедственном положении», – говорится в телеграмме.

Напомним, 6 февраля с эпицентром в Кахраманмараше произошло два землетрясения магнитудой более семи баллов. Подземные толчки, за которыми последовали сотни афтершоков, ощущались в 10 провинциях страны, а также в соседних государствах, в том числе в Сирии.

Президент РК Касым-Жомарт Токаев поручил выделить миллион долларов на оказание экстренной помощи Турции, а также поручил Правительству направить гуманитарную помощь Сирии по линии Организации исламского сотрудничества. 50 тонн гуманитарной помощи доставил Казахстан в Алеппо при поддержке Исламской организации продовольственной безопасности.



