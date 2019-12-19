Президент России Владимир Путин провел четырехчасовую пресс-конференцию

МОСКВА - ТАСС. КАЗИНФОРМ - В Москве прошла большая пресс-конференция президента России Владимира Путина. Глава государства в 15-й раз пообщался с журналистами в таком формате. Он отвечал на вопросы 4 часа 18 минут, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на ТАСС.

Журналисты задали Владимиру Путину более 70 вопросов: касательно внешней и внутренней политики России, экономической ситуации в стране, социальных проблем, резонансных законов, борьбы с терроризмом и т.д.

В частности, российский лидер заявил, что инфляция в России в начале 2020 года может достичь 3%. По последним данным, годовая инфляция в стране составляет 3,25%. Он добавил, что одним из условий экономического роста является таргетирование инфляции.

По словам Путина, необходимо избавиться от политически мотивированных ограничений в экономике. Он отметил, что «это наносит колоссальный ущерб мировой торговле и мировой экономике».

Глава государства уверен, что экономика страны «адаптировалась к внешним шокам», а нацвалюта «стала гораздо более устойчивой в связи с возможными колебаниями [цен] на энергоносители». По его мнению, «в этом смысле происходит определенное отстегивание нашей экономики и национальной валюты от мировых рынков нефти».

По его словам, главным вопросом, который надо решать России, остается борьба с бедностью, хотя за 20 лет страна сильно изменилась. Путин назвал снижение реальных доходов населения проблемой, которую нужно решать посредством роста производительности труда и ВВП.

Президент России заявил, что «однополярного мира уже не существует», а многополярный мир — это производная от экономического развития стран. Он уверен, что «мир не может быть устроен однополярно с единым центром, откуда все мировое сообщество управляется».

Президент считает единственной возможной идеологией современного общества патриотизм «в самом широком и хорошем смысле слова». По его словам, «это должно быть деполитизировано и направлено на укрепление внутренних основ российского государства», пишет ТАСС.

По поводу санкций в отношениях с США и ЕС Путин заявил, что Россия будет зеркально поступать в случае введения против нее новых санкций США. Он назвал ограничительные меры «абсолютно недружественными актами в отношении России». Президент РФ добавил, что Москва намерена добиваться улучшения отношений с Вашингтоном независимо от того, кто там находится у власти. Путин добавил, что Россия в любой момент готова продлить Договор о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ, неофициальное название — СНВ-3) в любой момент. Говоря о процедуре импичмента в отношении американского президента Дональда Трампа, российский лидер назвал это внутриполитической борьбой, инициированной Демократической партией США. Президент заявил, что Москва выступает за полную нормализацию отношений с Европейским союзом.

Также Владимир Путин сообщил, что он и президент Белоруссии Александр Лукашенко приняли решение ускорить процесс интеграции в рамках Союзного государства. Он отметил, что решения о создании и работе Союзного государства России и Белоруссии были правильными, но в подавляющем большинстве они не реализованы.

При этом В. Путин назвал более глубокой интеграцию, достигнутую в рамках ЕАЭС .

«Многое сделано уже в рамках Евразийского экономического союза, и в чем-то даже, в сфере экономики, интеграция [России и Белоруссии] в рамках ЕврАзЭС - она глубже, чем в рамках Союзного государства. Именно поэтому мы с Александром Григорьевичем приняли решение вернуться к этому и посмотреть, что же нужно сделать дополнительно, чтобы ускорить процесс формирования Союзного государства», - отметил Путин.

Отвечая на вопрос о значении строящегося моста через Волгу в Самарской области, президент России Владимир Путин признал, что инфраструктура, позволяющая расширять экономические связи РФ с Китаем и бывшими советскими республиками, пока недостаточна.

«Мы, к сожалению, немножко отстали в этом смысле от наших казахстанских друзей, они свою часть дороги уже проложили на Китай, мы должны сделать свою часть работы», - сказал российский лидер.

Путин заявил, что «однополярного мира уже не существует», а многополярный мир — это производная от экономического развития стран. Он уверен, что «мир не может быть устроен однополярно с единым центром, откуда все мировое сообщество управляется».