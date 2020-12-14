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    Президент России поздравил казахстанцев  с Днем Независимости

    14 Декабря 2020, 20:03

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - На имя Главы государства Касым-Жомарта Токаева поступила поздравительная телеграмма Президента Российской Федерации Владимира Путина по случаю Дня Независимости Республики Казахстан. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

    В своем поздравлении Владимир Путин отметил, что Казахстан добился больших успехов в социально-экономическом и научно-техническом развитии, пользуется заслуженным авторитетом на мировой арене, играет важную конструктивную роль в решении актуальных международных проблем.

    «Вызывает удовлетворение, что отношения стратегического партнерства и союзничества между нашими государствами развиваются весьма успешно. Уверен, совместными усилиями мы обеспечим дальнейшее наращивание всего комплекса двусторонних связей, а также взаимодействие в рамках ЕАЭС, ОДКБ, СНГ, ШОС, ООН и других многосторонних структур. Это, несомненно, отвечает интересам наших братских народов, идет в русле упрочения безопасности и стабильности на евразийском пространстве. От души желаю Вам крепкого здоровья и успехов, а всем гражданам дружественного Казахстана – благополучия и процветания», – говорится в телеграмме Президента России.

    Автор:

    Ринат Дусумов

    Президент Казахстана Россия День Независимости
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