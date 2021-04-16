Президент РК заслушал отчеты акимов Туркестанской и Павлодарской областей

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Касым-Жомарт Токаев по телефону обсудил с акимами Туркестанской и Павлодарской областей текущую санитарно-эпидемиологическую обстановку и социально-экономическую ситуацию в регионах, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сообщение пресс-секретаря Президента РК Берика Уали в Facebook.

Аким Туркестанской области доложил Президенту, что в настоящее время регион находится в «зеленой» зоне по распространению коронавируса, вакциной «Спутник V» привито 35 тысяч местных жителей.

Глава государства был проинформирован о ходе работы по созданию нового Сауранского района. По словам Умирзака Шукеева, в настоящее время утверждаются система управления и бюджет новой административной единицы. В ближайшее время начнут работать отделения правоохранительных органов и министерств. Численность населения вновь создаваемого района, центр которого расположен в селе Шорнак, превышает 100 тысяч человек, общая площадь района – около 650 тысяч гектаров.

Большое внимание в рамках беседы было уделено устранению последствий аварийного отключения электроэнергии, предупреждению весенних паводков и решению проблемы нехватки поливной воды.

Аким Павлодарской области Абылкаир Скаков также отчитался о мерах по борьбе с коронавирусной инфекцией. Как он сообщил, в настоящее время регион находится в «желтой» зоне. По состоянию на 13 апреля в область поставлено 21 750 доз первого компонента и 10 750 доз второго компонента вакцины «Спутник V». Более 19 тысяч человек уже получили вакцину, 4,1 тысячи из них уже привиты вторым компонентом.

Касым-Жомарт Токаев заслушал информацию о подготовке к весенне-полевым работам. По словам акима, в текущем году посевная площадь составит 1 490 тысяч гектаров, что на 59 тысяч гектаров больше уровня прошлого года.

Глава государства дал руководителям регионов ряд конкретных поручений, в том числе касающихся стабилизации эпидемиологической ситуации и активизации вакцинации граждан.