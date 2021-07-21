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Президент РК заслушал отчеты акимов Мангистауской и Кызылординской областей

21 Июля 2021 17:36
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Президент РК заслушал отчеты акимов Мангистауской и Кызылординской областей

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Глава государства Касым-Жомарт Токаев по телефону обсудил с акимами Мангистауской и Кызылординской областей текущую санитарно-эпидемиологическую и социально-экономическую ситуацию в регионах, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальную страницу пресс-секретаря Главы государства Берика Уали в сети Facebook.

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Аким Мангистауской области Серикбай Трумов доложил о принимаемых мерах по борьбе с COVID-19, в том числе вакцинации населения, а также обеспечение кормами поголовья скота.

Президент поручил усилить проводимую работу по темпам вакцинации населения области, а также принять меры по урегулированию и недопущению трудовых споров, социальному благополучию на производствах и нефтесервисных предприятиях.

Глава государства в связи со сложившейся ситуацией вследствие сильной засухи и нехваткой растительности на пастбищах, поручил Правительству совместно с акиматом принять необходимые меры по поддержке фермеров и сельского населения.

Аким Кызылординской области Гульшара Абдыкаликова отчиталась о проводимой работе по борьбе с коронавирусной инфекцией. В регионе провакцинировано 52% населения, подлежащих вакцинации.

Аким области также рассказала о водохозяйственной обстановке в регионе. На сегодняшний день через реку Сырдарья в область поступает 550 кубометров воды в секунду. Создана рабочая комиссия, которая определяет очередность и объемы предоставления поливной воды хозяйствующим субъектам.

В Аральском районе 12 июля была объявлена чрезвычайная ситуация. В связи с этим, принято решение о выделении средств из резерва Правительства и областного бюджета на субсидирование кормов, а также на проведение очистки каналов и бурения скважин.

Глава государства поручил акиму Кызылординской области усилить информационно-разъяснительную работу с населением по вакцинации, проводить комплексный подход по решению проблем нефтегазового сектора, а также обеспечить заготовку кормов хозяйствующим субъектам пострадавших районов Кызылординской области.



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#Президент Казахстана   #Кызылординская область   #Акимат   #Здравоохранение   #Сельское хозяйство   #Мангистауская область   #Регионы  
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