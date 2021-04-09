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    Президент РК заслушал отчеты акимов Атырауской и Актюбинской областей

    9 Апреля 2021, 18:45

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Глава государства Касым-Жомарт Токаев по телефону обсудил с акимами Атырауской и Актюбинской областей текущую санитарно-эпидемиологическую и социально-экономическую ситуацию в регионах, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на страницу в сети Facebook пресс-секретаря Главы государства Берика Уали.

    Аким Атырауской области Махамбет Досмухамбетов рассказал о ходе вакцинации населения, отметив имеющуюся потребность в увеличении объема вакцин в связи с запросом от крупных промышленных предприятий.

    Президент был проинформирован о ходе исполнения его поручения по совместной с Правительством разработке комплексного плана развития, реализация которого придаст серьезный импульс социально-экономическому развитию области и повысит уровень жизни местных жителей.

    Глава государства поручил акиму Атырауской области решить проблемы в сфере оказания медицинских услуг, а также повысить качество школьного образования.

    Аким Актюбинской области Ондасын Уразалин отчитался о принимаемых мерах по борьбе с коронавирусной инфекцией. Он также доложил об основных показателях социально-экономического развития региона, включая привлечение инвестиций, строительство жилья, реализацию проектов в рамках Карты индустриализации.

    По завершении беседы Касым-Жомарт Токаев дал Ондасыну Уразалину ряд поручений, касающихся стабилизации санитарно-эпидемиологической ситуации в регионе и активизации вакцинации граждан.

    Автор:

    Малика Сафаргалиева

    Президент Казахстана Актюбинская область Атырауская область Акорда Здравоохранение Регионы Коронавирус в РК Вакцинация
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