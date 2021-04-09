Президент РК заслушал отчеты акимов Атырауской и Актюбинской областей

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Глава государства Касым-Жомарт Токаев по телефону обсудил с акимами Атырауской и Актюбинской областей текущую санитарно-эпидемиологическую и социально-экономическую ситуацию в регионах, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на страницу в сети Facebook пресс-секретаря Главы государства Берика Уали.

Аким Атырауской области Махамбет Досмухамбетов рассказал о ходе вакцинации населения, отметив имеющуюся потребность в увеличении объема вакцин в связи с запросом от крупных промышленных предприятий.

Президент был проинформирован о ходе исполнения его поручения по совместной с Правительством разработке комплексного плана развития, реализация которого придаст серьезный импульс социально-экономическому развитию области и повысит уровень жизни местных жителей.

Глава государства поручил акиму Атырауской области решить проблемы в сфере оказания медицинских услуг, а также повысить качество школьного образования.

Аким Актюбинской области Ондасын Уразалин отчитался о принимаемых мерах по борьбе с коронавирусной инфекцией. Он также доложил об основных показателях социально-экономического развития региона, включая привлечение инвестиций, строительство жилья, реализацию проектов в рамках Карты индустриализации.

По завершении беседы Касым-Жомарт Токаев дал Ондасыну Уразалину ряд поручений, касающихся стабилизации санитарно-эпидемиологической ситуации в регионе и активизации вакцинации граждан.







