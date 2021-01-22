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    17:04, 22 Январь 2021 | GMT +6

    Президент РК заслушал отчет главы Минздрава о принимаемых мерах по борьбе с коронавирусом

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Глава государства принял министра здравоохранения Алексея Цоя. Касым-Жомарт Токаев заслушал отчет о принимаемых мерах по борьбе с коронавирусной инфекцией в Казахстане, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

    Президент также был проинформирован об основных тенденциях развития пандемии на планете и рейтингах нашей страны по ключевым показателям противодействия вирусу. Согласно данным ВОЗ, по заболеваемости на 1 млн человек Казахстан занимает 109 место среди 221 государства, по количеству проведенных тестов – 67 место, по смертности – 94 место, по числу выздоровевших от COVID-19 – 48 место, по тяжести течения болезни – 50 место.

    Глава государства получил информацию об эпидемиологической обстановке в регионах, в том числе об усилении карантинных мер и имеющихся ресурсах национальной системы здравоохранения. Министр здравоохранения сообщил, что количество занятых коек в инфекционных стационарах составляет 33 %, в реанимационных отделениях – 21 %.

    Алексей Цой также отметил, что несмотря на увеличение количества инфицированных COVID-19, ситуация в стране находится под контролем, медицинские службы готовы к оказанию необходимой помощи гражданам.

    Министр сообщил о снижении уровня смертности в стране от коронавируса в 4 раза по сравнению с июлем 2020 года. Это показывает эффективность принимаемых мер по оказанию помощи больным, в том числе на уровне первичной медико-санитарной помощи. По данным профильного ведомства, построенные во всех регионах инфекционные больницы соответствуют международным стандартам и оказывают пациентам всю необходимую помощь.

    Касым-Жомарт Токаев поручил Алексею Цою держать эпидемиологическую ситуацию под жестким контролем, должным образом обеспечить подготовку к массовой вакцинации, качественно организовать работу по своевременному и полному информированию граждан страны.


    Теги:
    Здравоохранение Коронавирус в РК Президент Президент Казахстана Другие государственные органы Главная Общество Минздрав РК
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