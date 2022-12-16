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    Президент РК: Защита суверенитета и территориальной целостности страны – наш священный долг

    16 Декабря 2022, 08:05

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поздравил казахстанцев с Днем Независимости, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

    Дорогие соотечественники!

    16 декабря 1991 года – великая дата в истории нашей страны. Она символизирует воплощенную в реальность мечту предков о суверенном государстве.

    День Независимости приобрел особый смысл. Наша святая обязанность – чтить память о национальных героях, посвятивших свою жизнь борьбе за свободу народа. Их самоотверженная любовь к Родине – пример для сегодняшнего и будущих поколений.

    Обращаясь к знаковым событиям в многовековой истории нашей государственности, укрепляя консолидирующие общенациональные ценности, мы тем самым высоко поднимаем знамя нашей Независимости.

    Независимость – это высочайшее достояние, мы все обязаны беречь ее как зеницу ока. Защита суверенитета и территориальной целостности страны – наш священный долг.

    Нынешний год стал переломным для нашего государства. Мы столкнулись с беспрецедентными внутренними и внешними вызовами, но благодаря единству и сплоченности уверенно преодолеваем все испытания.

    Запустив масштабные политические и экономические реформы, мы вступили в новый этап модернизации страны. Успех этих начинаний зависит от каждого из нас.

    Дальнейшее успешное развитие нашего государства – главная задача, стоящая перед нами. Для ее выполнения мы должны упорно трудиться. Только так Казахстан станет сильным государством.

    От всего сердца поздравляю вас с Днем независимости!

    Желаю соотечественникам крепкого здоровья и благополучия!

    Пусть процветает наш общий дом – Казахстан!

    Пусть будет вечной наша священная Независимость!


    Ранее сообщалось, что сегодня в 31 раз Казахстан отмечает День Независимости.
    Президент Казахстана Акорда День Независимости Токаев Касым-Жомарт
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