Президент РК выступит с видеообращением на заседании Глобального круглого стола по вопросам добывающих отраслей

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Глава государства Касым-Жомарт Токаев выступит с видеообращением на заседании Глобального круглого стола по вопросам добывающих отраслей, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на страницу в Facebook пресс-секретаря Президента Республики Казахстан Берика Уали.

«Сегодня ориентировочно в 20:00 по времени Нур-Султана Глава государства Касым-Жомарт Токаев выступит с видеообращением на заседании Глобального круглого стола по вопросам добывающих отраслей. Виртуальный форум на уровне глав государств и правительств состоится по инициативе Генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша», - сообщил Берик Уали.

Прямую трансляцию мероприятия можно будет посмотреть на веб-сайте ООН: http://webtv.un.org @UNWebTV.



