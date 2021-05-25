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    Президент РК выступит с видеообращением на заседании Глобального круглого стола по вопросам добывающих отраслей

    25 Мая 2021, 16:32

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Глава государства Касым-Жомарт Токаев выступит с видеообращением на заседании Глобального круглого стола по вопросам добывающих отраслей, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на страницу в Facebook пресс-секретаря Президента Республики Казахстан Берика Уали.

    «Сегодня ориентировочно в 20:00 по времени Нур-Султана Глава государства Касым-Жомарт Токаев выступит с видеообращением на заседании Глобального круглого стола по вопросам добывающих отраслей. Виртуальный форум на уровне глав государств и правительств состоится по инициативе Генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша», - сообщил Берик Уали.

    Прямую трансляцию мероприятия можно будет посмотреть на веб-сайте ООН: http://webtv.un.org @UNWebTV.

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    ООН Президент Казахстана Общество
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