Президент РК выступил на форуме «Финансирование развития в эпоху COVID-19 и в последующий период»

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев принял участие в мероприятии высокого уровня «Финансирование развития в эпоху СOVID-19 и в последующий период», передает МИА «Казинформ».

«По приглашению Генсека ООН @AntonioGuterres представил Группу развивающихся стран, не имеющих выхода к морю, на Мероприятии высокого уровня «Финансирование развития в эпоху #COVID19 и в последующий период». Рассказал также о вкладе Казахстана в глобальную борьбу с пандемией», - написал Глава государства в Twitter.