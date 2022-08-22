РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Происшествия
    Казахстан
    Политика
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    16:29, 22 Август 2022 | GMT +6

    Президент РК выразил соболезнования Садыру Жапарову в связи с гибелью граждан в ДТП

    None
    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Касым-Жомарт Токаев выразил соболезнования Президенту Садыру Жапарову и всему кыргызскому народу в связи с гибелью граждан Кыргызской Республики в дорожно-транспортном происшествии в Ульяновской области Российской Федерации, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал пресс-службы Акорды «БОРТ №1».

    В телеграмме Глава государства передал слова глубокого сочувствия родным и близким погибших граждан.

    Ранее сообщалось, что в Николаевском районе Ульяновской области произошло ДТП с участием микроавтобуса и двух большегрузов. Жертвами ДТП стали 14 граждан Кыргызстана и двое россиян. Пресс-служба Министерства иностранных дел Республики Казахстан сообщила о том, что по предварительным данным Штаба МЧС Ульяновской области, среди погибших и пострадавших в ДТП в Ульяновской области граждан Республики Казахстан нет.

    Теги:
    Токаев Касым-Жомарт Президент Казахстана Главная Президент
    Сейчас читают
    03:33, 01 Октябрь 2023
    Данир Калдыбеков выиграл турнир ITF Juniors J100 Shymkent Open
    03:00, 01 Октябрь 2023
    Волна убийств захлестнула Швецию
    02:22, 01 Октябрь 2023
    Неблагоприятные метеоусловия будут в пяти городах Казахстана
    Ещё больше новостей в нашем Телеграм-канале!