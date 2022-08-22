Президент РК выразил соболезнования Садыру Жапарову в связи с гибелью граждан в ДТП

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Касым-Жомарт Токаев выразил соболезнования Президенту Садыру Жапарову и всему кыргызскому народу в связи с гибелью граждан Кыргызской Республики в дорожно-транспортном происшествии в Ульяновской области Российской Федерации, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал пресс-службы Акорды «БОРТ №1».

В телеграмме Глава государства передал слова глубокого сочувствия родным и близким погибших граждан.

Ранее сообщалось, что в Николаевском районе Ульяновской области произошло ДТП с участием микроавтобуса и двух большегрузов. Жертвами ДТП стали 14 граждан Кыргызстана и двое россиян. Пресс-служба Министерства иностранных дел Республики Казахстан сообщила о том, что по предварительным данным Штаба МЧС Ульяновской области, среди погибших и пострадавших в ДТП в Ульяновской области граждан Республики Казахстан нет.