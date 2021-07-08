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    16:54, 08 Июль 2021 | GMT +6

    Президент РК выразил соболезнования родным и близким Сатыбалды Нарымбетова

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Глава государства выразил соболезнования родным и близким видного кинорежиссера, писателя, заслуженного деятеля Казахстана, лауреата Государственной премии Сатыбалды Нарымбетова, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на страницу пресс-секретаря Президента РК Берика Уали в сети Facebook.

    «Сатыбалды Жалелович был талантливым режиссером казахского кино, который имел собственный стиль и постоянно совершенствовал свое художественное мастерство. Он смог через кино передать сложные изменения, происходившие в обществе, а также новый облик эпохи. Каждая из его работ, созданная в результате творческих поисков, получила высокое признание со стороны критиков и зрителей. Его книги, изданные в разные годы, также были тепло восприняты читательской аудиторией. Имя и образ Сатыбалды Жалеловича, внесшего огромный вклад в развитие духовно-культурной сферы, продвижение отечественного киноискусства и оставившего яркий след и неизгладимое наследие, навсегда сохранится в памяти нашего народа» — говорится в телеграмме Президента.


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