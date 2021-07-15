Президент РК выразил соболезнования родным и близким Абсаттара кажы Дербисали

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Президент Касым-Жомарт Токаев выразил соболезнования родным и близким Абсаттара кажы Дербисали, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-секретаря Главы государства Берика Уали.

Глава государства направил телеграмму соболезнования в связи с кончиной выдающегося ученого-востоковеда и религиоведа, доктора филологических наук, профессора, академика НАН РК, дипломата Абсаттара кажы Багисбаевича Дербисали, сообщил Берик Уали в Facebook .

«Абсаттар Багисбаевич усердно работал на благо нашей страны. Его педагогическая деятельность, начавшаяся в Казахском национальном университете им. Аль-Фараби, была плодотворной. Будучи одним из основоположников арабистики в стране, он полностью погрузился в науку, написал монографии и ценные труды. Он также работал в сфере внешней политики государства и способствовал расширению сотрудничества между Казахстаном и Королевством Саудовская Аравия.

За время своего пребывания на посту Верховного муфтия, председателя Духовного управления мусульман Казахстана Абсаттар кажы Багисбаевич внес значительный вклад в продвижение исламских ценностей, а также в укрепление межконфессионального и межнационального согласия.

Светлый образ Абсаттара кажы Багисбаевича, который прожил образцовую жизнь и оставил огромное научное наследие навсегда сохранится в нашей памяти. Народ всегда будет чтить имя выдающегося ученого», – говорится в телеграмме Президента.

Напомним, сегодня стало известно о смерти известного ученого, академика, религиозного деятеля Абсаттара хаджи Дербисали.

Ранее соболезнования семье умершего выразил Первый Президент РК - Елбасы Нурсултан Назарбаев.