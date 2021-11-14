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    Президент РК выразил благодарность турецкому народу за поддержку казахам, вынужденно покинувшим родину в прошлом столетии

    14 Ноября 2021, 12:16

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Президент РК Касым-Жомарт Токаев выразил благодарность турецкому народу за поддержку казахам, вынужденным покинуть родину в прошлом столетии, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Выступая на VIII Саммите Совета сотрудничества тюркоязычных государств Президент Казахстана остановился на памятном событии, связавшем судьбы народов Казахстана и Турции. Он рассказал о поддержке, которая была оказана турецким народом и лично видным государственным деятелем Аднаном Мендересом казахам, вынужденным покинуть родину и переселиться в Турцию в прошлом столетии.

    «Я сегодня хотел бы напомнить об еще одном исторически важном событии. В середине ХХ века волею судеб тысячи казахских семей, оказавшихся на турецкой земле, были по-братски, с теплом и радушием приняты Аднаном Мендересом. Это видный государственный и общественный деятель, в 50-60-х годах прошлого века он в течение десяти лет занимал пост Премьер-министра Турецкой Республики. Он сделал все, чтобы казахи смогли найти здесь кров и начать свое дело. Судьба Аднана Мендереса напрямую связана и с Островом демократии и свободы, на котором проходит наш саммит. Как Президент Казахстана я от имени всего казахского народа хотел бы почтить память Аднана Мендереса и высказать искреннюю признательность всему турецкому народу за оказанную помощь», – сказал Касым-Жомарт Токаев.

    В завершение своего выступления Президент Казахстана подчеркнул особую важность саммита и вступления стран-членов Организации в новый этап взаимодействия. Глава государства выразил уверенность в том, что принятые здесь исторические решения и новые инициативы укрепят единство тюркского мира.


    Автор:

    Серик Сабеков

    Президент Казахстана Соотечественники Турция Общество Тюркский мир
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