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    Президент РК выразил благодарность Бауыржану Байбеку за работу на посту первого заместителя председателя «Nur Otan»

    2 Февраля 2022, 09:32

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев выразил благодарность Бауыржану Байбеку за многолетнюю работу на посту первого заместителя председателя партии «Nur Otan». Об этом на своей официальной странице в сети Facebook написал пресс-секретарь Главы государства Берик Уали, передает МИА «Казинформ».

    «Глава государства Касым-Жомарт Токаев выразил благодарность Бауыржану Байбеку за многолетнюю работу на посту первого заместителя Председателя партии «Nur Otan», - написал Берик Уали.


    Ранее сообщалось, что внесены изменения в состав Бюро Политического совета партии «Nur Otan».

    Автор:

    Малика Сафаргалиева

    Президент Казахстана Отставки Нур Отан Политические партии Политика
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