Президент РК выразил благодарность Бауыржану Байбеку за работу на посту первого заместителя председателя «Nur Otan»

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев выразил благодарность Бауыржану Байбеку за многолетнюю работу на посту первого заместителя председателя партии «Nur Otan». Об этом на своей официальной странице в сети Facebook написал пресс-секретарь Главы государства Берик Уали, передает МИА «Казинформ».

«Глава государства Касым-Жомарт Токаев выразил благодарность Бауыржану Байбеку за многолетнюю работу на посту первого заместителя Председателя партии «Nur Otan», - написал Берик Уали.





Ранее сообщалось, что внесены изменения в состав Бюро Политического совета партии «Nur Otan».