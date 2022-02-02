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Президент РК выразил благодарность Бауыржану Байбеку за работу на посту первого заместителя председателя «Nur Otan»

2 Февраля 2022 09:32
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Президент РК выразил благодарность Бауыржану Байбеку за работу на посту первого заместителя председателя «Nur Otan»

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев выразил благодарность Бауыржану Байбеку за многолетнюю работу на посту первого заместителя председателя партии «Nur Otan». Об этом на своей официальной странице в сети Facebook написал пресс-секретарь Главы государства Берик Уали, передает МИА «Казинформ».

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«Глава государства Касым-Жомарт Токаев выразил благодарность Бауыржану Байбеку за многолетнюю работу на посту первого заместителя Председателя партии «Nur Otan», - написал Берик Уали.


Ранее сообщалось, что внесены изменения в состав Бюро Политического совета партии «Nur Otan».

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#Президент Казахстана   #Отставки    #Нур Отан   #Политические партии   #Политика  
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