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    Президент РК встретится со спецпредставителем ЕС по Центральной Азии

    14 Августа 2019, 19:59

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - 15 августа в резиденции «Акорда» Глава государства Касым-Жомарт Токаев примет специального представителя ЕС по Центральной Азии Петера Буриана, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-секретаряПрезидента РК Берика Уали.

    «15 августа в резиденции «Акорда» Глава государства примет специальногоПредставителя ЕС по Центральной Азии Петера Буриана. На встрече планируетсяобсудить сотрудничество Казахстана с Европейским Союзом, в том числе вопросывзаимодействия и практической имплементации принятой 17 июня т.г. Новой СтратегииЕС по Центральной Азии»,- написал Берик Уали в Facebook.

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    Президент Казахстана Евросоюз
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