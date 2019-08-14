Президент РК встретится со спецпредставителем ЕС по Центральной Азии

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - 15 августа в резиденции «Акорда» Глава государства Касым-Жомарт Токаев примет специального представителя ЕС по Центральной Азии Петера Буриана, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-секретаряПрезидента РК Берика Уали.

«15 августа в резиденции «Акорда» Глава государства примет специальногоПредставителя ЕС по Центральной Азии Петера Буриана. На встрече планируетсяобсудить сотрудничество Казахстана с Европейским Союзом, в том числе вопросывзаимодействия и практической имплементации принятой 17 июня т.г. Новой СтратегииЕС по Центральной Азии»,- написал Берик Уали в Facebook.