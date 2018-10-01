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Президент РК встретился с Высоким представителем Альянса цивилизаций ООН

10 Октября 2018 15:20 129
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Президент РК встретился с Высоким представителем Альянса цивилизаций ООН

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Глава государства Нурсултан Назарбаев встретился с Высоким представителем Альянса цивилизаций Организации Объединенных Наций Насиром Абдулазизом аль-Насером, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

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Глава государства поблагодарил гостя за участие в Съезде и отметил неизменную поддержку Альянсом цивилизаций данной инициативы Казахстана.

«Являясь многоконфессиональным государством, Казахстан вносит свой вклад в дело развития межконфессионального диалога. Это совпадает с целями организации, которую Вы представляете», - сказал Нурсултан Назарбаев.

В свою очередь Насир Абдулазиз аль-Насер поблагодарил Главу государства за возможность принять участие в работе форума и подчеркнул особую роль Казахстана в развитии взаимопонимания между культурами в мире.

«Это третье мое участие в Съезде лидеров мировых и традиционных религий. Прежде мне не приходилось встречаться с представителями столь многих конфессий. Я высоко оцениваю усилия Вашей страны в деле развития межцивилизационного диалога», - сказал Высокий представитель Альянса.

В ходе встречи Нурсултан Назарбаев наградил Насира Абдулазиза аль-Насера орденом «Достык» II степени за заслуги в укреплении мира, дружбы и сотрудничества между народами и сохранение взаимного согласия в обществе.


Президент РК встретился с Высоким представителем Альянса цивилизаций ООН 

 

 

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Ключевые слова: Съезд мировых религий, ООН, Президент Казахстана,
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