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    Президент РК встретился с Верховным имамом университета «Аль-Азхар»

    13 Сентября 2022, 14:52

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Президент РК Касым-Жомарт Токаев встретился с Верховным имамом университета «Аль-Азхар» Ахмедом ат-Тайебом, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

    Глава государства выразил признательность Верховному имаму исламского университета «Аль-Азхар» шейху Ахмеду ат-Тайебу за то, что он принял его приглашение участвовать в межрелигиозном форуме.

    «Мы считаем возглавляемый Вами университет «Аль-Азхар» «маяком», распространяющим свет ценностей нашей общей религии – ислама. Поэтому для нас очень важно, чтобы в диалоге лидеров мировых и традиционных религий принимали участие ученые центра, пропагандирующего принципы толерантности и выдержки, терпения и милосердия», – сказал Президент.


    Обращаясь к высокому гостю, Касым-Жомарт Токаев дал высокую оценку условиям, созданным для обучения казахстанских студентов в университете «Аль-Азхар», который считается центром исламского образования и противодействия религиозному экстремизму. Президент также отметил, что «Аль-Азхар» вносит весомый вклад в развитие исламского образования и исследований в Казахстане.

    Глава государства отметил, что в следующем году исполняется 800 лет султану Бейбарсу. В рамках подготовки к юбилею казахская сторона внесет свой существенный вклад в реставрацию мечети султана Бейбарса в Каире.

    В завершение встречи Касым-Жомарт Токаев передал теплые слова приветствия Президенту Египта Абдель Фаттаху ас-Сиси.

    В свою очередь Верховный имам «Аль-Азхара» передал добрые пожелания Главе нашего государства от имени египетского лидера.

    Фото: akorda.kz

    Автор:

    Ринат Дусумов

    Президент Казахстана Религия Египет Съезд лидеров мировых религий
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