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    Президент РК встретился с участниками Центрально-Азиатского медиафорума

    20 Декабря 2022, 18:22

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Касым-Жомарт Токаев провел встречу с участниками Центрально-Азиатского медиафорума бывшим президентом Турции Абдуллой Гюлем, бывшим президентом Монголии Намбарыном Энхбаяром и государственным секретарем Кыргызской Республики Суюнбеком Касмамбетовым. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Президента РК.

    Высокие гости поздравили Касым-Жомарта Токаева с переизбранием на пост Президента, а также дали положительную оценку реформам и политическим преобразованиям, проводимым Главой государства. Президент поблагодарил гостей за участие в работе Центрально-Азиатского медиафорума и выразил уверенность, что развитие многостороннего сотрудничества между нашими странами укрепит братские и дружественные отношения. В ходе встречи собеседники отметили общие исторические корни между нашими народами и обменялись мнениями о необходимости развития совместных проектов в культурно-гуманитарной и научной сферах.

    Фото: akorda.kz
    Внешняя политика Казахстана Президент Казахстана
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