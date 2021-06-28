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Президент РК встретился с Председателем Совета Федерации Федерального собрания России Валентиной Матвиенко

Редактор:  
Малика Сафаргалиева
28 Июня 2021, 16:35
Президент РК встретился с Председателем Совета Федерации Федерального собрания России Валентиной Матвиенко

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Касым-Жомарт Токаев провел встречу с Председателем Совета Федерации Федерального собрания России Валентиной Матвиенко, находящейся в Казахстане с официальным визитом, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

В ходе встречи были обсуждены перспективы укрепления многопланового казахстанско-российского стратегического партнерства и союзничества. Собеседники затронули актуальные вопросы торгово-экономического, культурно-гуманитарного сотрудничества, евразийской интеграции, а также совместные усилия двух стран по противодействию пандемии.

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Приветствуя делегацию Совета Федерации, Глава государства высоко оценил личный вклад Валентины Матвиенко в развитие и укрепление двусторонних отношений с нашей страной, а также ее плодотворную работу на посту Председателя Совета Межпарламентской ассамблеи СНГ.

Президент особо отметил роль контактов законодательных органов в сближении Казахстана и России.

– Считаю, что парламентская дипломатия играет все большую роль в развитии межгосударственного сотрудничества, и это в полной мере касается сотрудничества между Казахстаном и Российской Федерацией. Для нас отношения дружбы, союзничества имеют первостепенное, приоритетное значение, – сказал Касым-Жомарт Токаев.

Касым-Жомарт Токаев рассказал Председателю Совета Федерации об осуществляемых в нашей стране политических и экономических реформах.

В ходе переговоров Глава государства отметил определяющее влияние политического курса Президента Владимира Путина на укрепление позиций России на международной арене.

– Под сильным и авторитетным руководством Владимира Владимировича Путина Российская Федерация заявила о себе на международной арене как государство, с которым считаются все страны мира и без которого ни одна ключевая международная проблема не находит своего решения, – подчеркнул Касым-Жомарт Токаев.

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В свою очередь Валентина Матвиенко выразила искреннюю признательность Президенту за возможность встречи.

– Перед поездкой я разговаривала с Владимиром Владимировичем Путиным. Он просил передать Вам искренний привет и самые добрые пожелания. Он еще раз подчеркнул, что высоко ценит Ваши доверительные и открытые отношения. Подтвердил, что все достигнутые договоренности будут реализованы, – сказала Председатель Совета Федерации Федерального собрания.

Кроме того, Валентина Матвиенко поделилась своими положительными впечатлениями о столице нашей страны.

– В свое время Владимир Путин сказал, что Нур-Султан – это чудо современного мира. Действительно, это чудо, которое на глазах хорошеет, развивается. Я знаю, что 6 июля будет отмечаться День города. Я хочу поздравить Вас и всех жителей Нур-Султана с приближающемся праздником, – сказала она.

Валентина Матвиенко также проинформировала Главу нашего государства об итогах состоявшихся переговоров в Сенате и Мажилисе Парламента.

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В завершение встречи Касым-Жомарт Токаев передал теплые слова приветствия и наилучшие пожелания своему российскому коллеге Владимиру Путину.

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