Президент РК встретился с председателем правления Huawei Technologies Лян Хуа

СИАНЬ. КАЗИНФОРМ - Глава государства провел встречу с председателем правления Huawei Technologies Лян Хуа. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

В ходе встречи Президент был ознакомлен с дальнейшими планами одного из мировых лидеров в отрасли телекоммуникаций по развитию деятельности в Казахстане.

Касым-Жомарт Токаев также был проинформирован о планах Huawei и национальной компании «Қазақстан темір жолы» реализовать совместный проект по цифровизации железнодорожной сети и использовании новых технологий.

Лян Хуа рассказал, что компания Huawei профинансировала исследования по развитию широкополосного доступа интернета и становлению Казахстана в качестве регионального цифрового хаба.

Глава государства поприветствовал реализацию проекта по подготовке высококлассных казахстанских специалистов в сфере IT-технологий на базе ИКТ-академии Huawei.



