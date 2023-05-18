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    Президент РК встретился с председателем правления Huawei Technologies Лян Хуа

    18 Мая 2023, 15:03

    СИАНЬ. КАЗИНФОРМ - Глава государства провел встречу с председателем правления Huawei Technologies Лян Хуа. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

    В ходе встречи Президент был ознакомлен с дальнейшими планами одного из мировых лидеров в отрасли телекоммуникаций по развитию деятельности в Казахстане.

    Касым-Жомарт Токаев также был проинформирован о планах Huawei и национальной компании «Қазақстан темір жолы» реализовать совместный проект по цифровизации железнодорожной сети и использовании новых технологий.

    Лян Хуа рассказал, что компания Huawei профинансировала исследования по развитию широкополосного доступа интернета и становлению Казахстана в качестве регионального цифрового хаба.

    Глава государства поприветствовал реализацию проекта по подготовке высококлассных казахстанских специалистов в сфере IT-технологий на базе ИКТ-академии Huawei.

    Автор:

    Гульмира Байзакова

    Внешняя политика Казахстана Президент Казахстана Китай
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