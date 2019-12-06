Президент РК встретился с председателем Мюнхенской конференции по безопасности

БЕРЛИН. ГЕРМАНИЯ - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, находящийся с официальным визитом в Берлине, провел встречу с председателем Мюнхенской конференции по безопасности Вольфгангом Ишингером. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

Глава государства рассказал об итогах переговоров с руководством Германии, отметив значимость привлечения на казахстанский рынок немецкого бизнеса, технологий и инвестиций.

Вольфганг Ишингер сообщил о подготовке к намеченному на следующий год очередному заседанию Мюнхенской конференции и пригласил Президента Казахстана принять участие в данном авторитетном форуме.

Собеседники также обменялись мнениями по актуальным вопросам международной повестки дня.