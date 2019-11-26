+7 (701) 759 90 19
Нур-Султан: -11 °С
Алматы: -4 °С
USD 386.21 EUR 425.26
RUB 6.05 CNY 54.90
Скачать
Новости
Вся лента >>>

Президент РК: Встреча с представителями дипкорпуса стала хорошей традицией

26 Ноября 2019 17:45
Поделиться:
Президент РК: Встреча с представителями дипкорпуса стала хорошей традицией

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Встреча с руководителями иностранных дипломатических миссий является важным событием для дальнейшего укрепления двустороннего и многостороннего сотрудничества. Об этом заявил Глава государства Касым-Жомарт Токаев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Новости по теме

Касым-Жомарт Токаев предложил открыть в Казахстане центр ООН по достижению Целей устойчивого развития
О чем говорил Президент РК с главами зарубежных дипломатических миссий Касым-Жомарт Токаев подписал закон о государственных услугах 2019 год был полон успешных встреч на международном уровне – Президент РК

Текст выступления опубликован на странице пресс-секретаря Берика Уали на странице в Facebook.

«Встреча с представителями дипломатического корпуса в нашей стране стала хорошей традицией. Это, в первую очередь, является важным событием для дальнейшего укрепления двустороннего и многостороннего сотрудничества. Мы хотим акцентировать внимание на развитие Казахстана и внешнеполитические приоритеты. В настоящее время в городе Нур-Султане есть 70 посольств и 30 представительств международных организаций. Мы надеемся, что дипломатические представительства в стране будут и дальше увеличиваться. В этой связи хочу отметить, что посольства Беларуси и Южной Кореи переехали в новые здания в центре столицы. Поздравляю вас с новосельем!» - сказал в своем слове Касым-Жомарт Токаев.

«Работая долгие годы в сфере дипломатии, я высоко ценю ваш вклад в укрепление дружественных отношений между нашими странами. Я благодарен всем за ваши добрые намерения во благо Казахстана», - отметил Глава государства.

Напомним, сегодня Глава государства Касым-Жомарт Токаев встретился с руководителями иностранных дипломатических миссий, аккредитованными в Казахстане.



Подписывайтесь на наш канал:

Ключевые слова: Президент Казахстана,
Поделиться:

Автор:

Акбота Кузекбай

Загрузка...
Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Загрузка...
Сотрудники онлайн
Редактор
Мухамедиярова Жанара
Мухамедиярова Жанара
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Тасмаганбетова Гульжан
Тасмаганбетова Гульжан
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Гук Влада
Гук Влада
954-047
rusred@inform.kz

Архив