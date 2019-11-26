Президент РК: Встреча с представителями дипкорпуса стала хорошей традицией

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Встреча с руководителями иностранных дипломатических миссий является важным событием для дальнейшего укрепления двустороннего и многостороннего сотрудничества. Об этом заявил Глава государства Касым-Жомарт Токаев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Текст выступления опубликован на странице пресс-секретаря Берика Уали на странице в Facebook.

«Встреча с представителями дипломатического корпуса в нашей стране стала хорошей традицией. Это, в первую очередь, является важным событием для дальнейшего укрепления двустороннего и многостороннего сотрудничества. Мы хотим акцентировать внимание на развитие Казахстана и внешнеполитические приоритеты. В настоящее время в городе Нур-Султане есть 70 посольств и 30 представительств международных организаций. Мы надеемся, что дипломатические представительства в стране будут и дальше увеличиваться. В этой связи хочу отметить, что посольства Беларуси и Южной Кореи переехали в новые здания в центре столицы. Поздравляю вас с новосельем!» - сказал в своем слове Касым-Жомарт Токаев.

«Работая долгие годы в сфере дипломатии, я высоко ценю ваш вклад в укрепление дружественных отношений между нашими странами. Я благодарен всем за ваши добрые намерения во благо Казахстана», - отметил Глава государства.

Напомним, сегодня Глава государства Касым-Жомарт Токаев встретился с руководителями иностранных дипломатических миссий, аккредитованными в Казахстане.







