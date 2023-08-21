Президент РК возложил цветы к монументу национальным героям и мавзолею Хо Ши Мина в Ханое

ХАНОЙ. КАЗИНФОРМ - Официальный визит в Социалистическую Республику Вьетнам Главы государства Касым-Жомарта Токаева начался с церемонии возложения цветов к монументу национальным героям и мавзолею Хо Ши Мина, расположенным на площади Ба Динь, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

На этой площади 2 сентября 1945 года Хо Ши Мин провозгласил независимость Вьетнама.

Президент Казахстана почтил память национального лидера этой страны Хо Ши Мина и героев, отдавших свои жизни за свободу Вьетнама.

В церемонии приняла участие официальная делегация Казахстана.

Напомним, Президент Казахстана прибыл в воскресенье с официальным визитом в Социалистическую Республику Вьетнам.

В рамках визита запланированы переговоры на высшем уровне, а также ряд встреч с представителями деловых кругов.