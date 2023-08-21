Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 456.39 eur/kzt 495.09

    rub/kzt 4.74 cny/kzt 62.85
Прогноз погоды
Астана
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Президент

    Президент РК возложил цветы к монументу национальным героям и мавзолею Хо Ши Мина в Ханое

    21 Августа 2023, 10:09

    ХАНОЙ. КАЗИНФОРМ - Официальный визит в Социалистическую Республику Вьетнам Главы государства Касым-Жомарта Токаева начался с церемонии возложения цветов к монументу национальным героям и мавзолею Хо Ши Мина, расположенным на площади Ба Динь, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

    На этой площади 2 сентября 1945 года Хо Ши Мин провозгласил независимость Вьетнама.

    Президент Казахстана почтил память национального лидера этой страны Хо Ши Мина и героев, отдавших свои жизни за свободу Вьетнама.

    В церемонии приняла участие официальная делегация Казахстана.

    Напомним, Президент Казахстана прибыл в воскресенье с официальным визитом в Социалистическую Республику Вьетнам.

    В рамках визита запланированы переговоры на высшем уровне, а также ряд встреч с представителями деловых кругов.

    Автор:

    Махаббат Сыздыкова

    Внешняя политика Казахстана Президент Казахстана Видео
    Новости по теме
    Новости по теме
    Глава государства направил телеграмму соболезнования Королю Марокко
    Касым-Жомарт Токаев поздравил Президента Таджикистана с Днем независимости
    Глава государства принял председателя правления Казахтелекома
    Завершился официальный визит Президента Албании в Казахстан
    Популярное
    1 Алихан Смаилов поручил ускорить строительство газоперерабатывающих мощностей на Кашагане
    2 Семь автобусных маршрутов в Астане изменят свое движение
    3 Штормовое предупреждение объявлено в Астане и 12 регионах Казахстана
    4 Заступившуюся за пенсионера в автобусе девушку наградил аким Алматы
    5 Чиновники Астаны и Кокшетау будут наказаны за случаи давок детей в школах