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    Президент РК вновь предложил Маулена Ашимбаева на должность председателя Сената

    26 Января 2023, 10:17

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Президент РК Касым-Жомарт Токаев, выступая на заседании Сената Парламента РК, предложил на должность Председателя Сената кандидатуру Маулена Ашимбаева, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

    «Как вы знаете, моим Указом Маулен Сагатханович Ашимбаев был назначен депутатом Сената. В соответствии с пунктом 1 статьи 58 Конституции предлагаю на должность Председателя Сената кандидатуру Маулена Сагатхановича Ашимбаева.

    На этом посту он уже зарекомендовал себя исключительно с положительной стороны. Он хорошо знаком с законотворческой деятельностью, имеет большой опыт работы в сфере государственного управления. Поэтому считаю, что его достойным занять должность Спикера Сената. Пусть работа Сената будет успешной! Желаю всем благополучия!», - заключил Президент.

    Ранее сообщалось, что Касым-Жомарт Токаев выступил на заседании Сената Парламента РК. Президент РК отметил, что страна вступила в новый этап развития.

    Автор:

    Сафаргалиева Малика

    Президент Казахстана Сенат Маулен Ашимбаев Токаев Касым-Жомарт
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