Президент РК внес изменения в Закон по вопросам усиления борьбы с рейдерством

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Главой государства подписан Закон Республики Казахстан «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам усиления борьбы с рейдерством, защиты предпринимательской деятельности от незаконного вмешательства государственных органов и должностных лиц и усиления мер, препятствующих нелегальному обороту драгоценных металлов», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

Текст Закона публикуется в печати.

Напомним, депутаты Мажилиса одобрили в первом чтении проект закона «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты РК по вопросам усиления борьбы с рейдерством, защиты предпринимательской деятельности от незаконного вмешательства госорганов и должностных лиц и усиления мер, препятствующих нелегальному обороту драгоценных металлов».

Новая часть 1-1 статье 249 Уголовного кодекса устанавливает уголовную ответственность за рейдерство, связанное с применением так называемых «силовых» методов, то есть с использованием контролирующих, правоохранительных и других органов. К уголовной ответственности будут привлекаться организаторы рейдерского захвата и те, кто им помогает в «чиновничьей» среде. В статье 365 Уголовного кодекса детализируются способы воспрепятствования законной предпринимательской деятельности, усиливаются санкции и данное преступление переходит в категорию «тяжких».

Для переориентирования прокурорского надзора на решение проблем граждан и бизнеса в Закон «О прокуратуре» вносятся изменения, предусматривающие право прокурора на проведение проверок по жалобам бизнеса на чиновников, а также право на отмену запретительных либо ограничительных мер, наложенных государственными органами. В ряд статей Уголовно-процессуального кодекса вносятся поправки, направленные на сокращение сроков рассмотрения жалоб бизнеса и граждан на незаконные осмотры, обыски, выемки. Для борьбы с незаконным оборотом драгоценных металлов в Уголовный кодекс вводятся две новые статьи – статья 269-1 «Незаконное проникновение на охраняемый объект» и 295-1 «Незаконный оборот драгоценных металлов и драгоценных камней, сырьевых товаров, содержащих драгоценные металлы».



