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    Президент РК внес изменения в закон по вопросам интеллектуальной собственности

    20 Июня 2022, 20:22

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Главой государства подписан Закон Республики Казахстан «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам совершенствования законодательства в сферах интеллектуальной собственности и оказания гарантированной государством юридической помощи», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

    Текст Закона публикуется в печати.

    Ранее законопроект представила депутат Мажилиса, член комитета по законодательству и судебно-правовой реформе Гульнара Бижанова.

    «В части патентных поверенных поправки направлены на уточнение предъявляемых квалификационных требований, прав патентного поверенного и процедуры его исключения из реестра. Поправка позволит повысить качество услуг, оказываемых патентными поверенными», - сказала Гульнара Бижанова в ходе пленарного заседания Сената.

    Вводится краткосрочная охрана незарегистрированных промышленных образцов, что соответствует принятым обязательствам в рамках Соглашения о расширенном партнерстве и сотрудничестве с Европейским союзом, ратифицированным 25 марта 2016 года. Такая охрана позволит защитить правообладателей от прямого копирования внешнего вида оригинальных изделий.

    Также депутат пояснила, что любые заинтересованные лица могут направить возражение в экспертную организацию уже на этапе рассмотрения заявки. Это исключит возможные риски оспаривания на этапе регистрации товарных знаков, географических указаний и наименований мест происхождения товаров.

    Депутаты приняли законопроект во втором чтении.

    «Закон предусматривает дальнейшее совершенствование прав интеллектуальной собственности. Закон призван обеспечить прозрачность деятельности организаций, управляющих этими правами на коллективной основе и патентных поверенных. Также в документе рассматривается вопрос усиления защиты прав интеллектуальной собственности и объектов промышленной собственности. Закон также содержит нормы, относящиеся к приведению национального законодательства в соответствие с положениями международной позиции и практики в этой области. Кроме того, введенные нормы направлены на расширение сферы получения гарантированной государством юридической помощи», - прокомментировал спикер Сената Маулен Ашимбаев.


    Автор:

    Малика Сафаргалиева

    Президент Казахстана Акорда
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