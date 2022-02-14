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    Президент РК внес изменения в Закон «О международных договорах Республики Казахстан»

    14 Февраля 2022, 16:26

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал Закон Республики Казахстан «О внесении изменений и дополнений в Закон Республики Казахстан «О международных договорах Республики Казахстан», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

    Главой государства подписан Закон Республики Казахстан «О внесении изменений и дополнений в Закон Республики Казахстан «О международных договорах Республики Казахстан».

    Текст Закона публикуется в печати.


    Ранее сообщалось, что депутаты Сената одобрили проект закона РК «О внесении изменений и дополнений в Закон Республики Казахстан «О международных договорах Республики Казахстан», одобренный Мажилисом.

    Данный законопроект направлен на совершенствование законодательства о международных договорах.

    «В первую очередь, нормы законопроекта направлены на совершенствование понятийного аппарата закона «О международных договорах» в целях приведения его в соответствии с Венской конвенцией о праве международных договоров от 23 мая 1969 года, а также на устранение пробелов и коллизий», - отметила депутат Мажилиса Айгуль Куспан.

    В частности, предлагается изложить в новой редакции определения понятия «парафирование». «Проектом закона предлагается расширить определение понятия «полномочия» в части установления возможностей направления сертификата полномочий по дипломатическим каналам. Проектом закона устраняется правовой пробел в части необходимости принятия нормативно-правовых актов об одобрении текста проекта международного договора в случае его подписания Президентом Республики Казахстан», - пояснила депутат Мажилиса.

    Автор:

    Малика Сафаргалиева

    Президент Казахстана Акорда
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