Президент РК внес изменения в Закон «О международных договорах Республики Казахстан»

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал Закон Республики Казахстан «О внесении изменений и дополнений в Закон Республики Казахстан «О международных договорах Республики Казахстан», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

Главой государства подписан Закон Республики Казахстан «О внесении изменений и дополнений в Закон Республики Казахстан «О международных договорах Республики Казахстан».

Текст Закона публикуется в печати.





Ранее сообщалось, что депутаты Сената одобрили проект закона РК «О внесении изменений и дополнений в Закон Республики Казахстан «О международных договорах Республики Казахстан», одобренный Мажилисом.

Данный законопроект направлен на совершенствование законодательства о международных договорах.

«В первую очередь, нормы законопроекта направлены на совершенствование понятийного аппарата закона «О международных договорах» в целях приведения его в соответствии с Венской конвенцией о праве международных договоров от 23 мая 1969 года, а также на устранение пробелов и коллизий», - отметила депутат Мажилиса Айгуль Куспан.

В частности, предлагается изложить в новой редакции определения понятия «парафирование». «Проектом закона предлагается расширить определение понятия «полномочия» в части установления возможностей направления сертификата полномочий по дипломатическим каналам. Проектом закона устраняется правовой пробел в части необходимости принятия нормативно-правовых актов об одобрении текста проекта международного договора в случае его подписания Президентом Республики Казахстан», - пояснила депутат Мажилиса.