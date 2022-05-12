Президент РК внес изменения в закон о гарантированном трансферте из Нацфонда

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Главой государства подписан Закон Республики Казахстан «О внесении изменения в Закон Республики Казахстан «О гарантированном трансферте из Национального фонда Республики Казахстан на 2022 – 2024 годы», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

Текст Закона публикуется в печати.

Ранее сообщалось, что депутаты Мажилиса Парламента РК взяли в работу законопроект «О внесении изменения в Закон Республики Казахстан «О гарантированном трансферте из Национального фонда Республики Казахстан на 2022-2024 годы».

«Данный законопроект разработан в связи с уточнением прогноза макроэкономических показателей на 2022-2026 года. Кроме того, направлен на реализацию поручения Главы государства, а также ежегодных Посланий народу Казахстана и на выполнение ряда принятых обязательств. Комитет по финансовому бюджету готов подготовить заключение по данному законопроекту до 1 июня 2021 года», - сказал депутат Мажилиса Марат Кусаинов на пленарном заседании Палаты.



