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    Президент РК внес изменения в закон о гарантированном трансферте из Нацфонда

    12 Мая 2022, 21:24

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Главой государства подписан Закон Республики Казахстан «О внесении изменения в Закон Республики Казахстан «О гарантированном трансферте из Национального фонда Республики Казахстан на 2022 – 2024 годы», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

    Текст Закона публикуется в печати.

    Ранее сообщалось, что депутаты Мажилиса Парламента РК взяли в работу законопроект «О внесении изменения в Закон Республики Казахстан «О гарантированном трансферте из Национального фонда Республики Казахстан на 2022-2024 годы».

    «Данный законопроект разработан в связи с уточнением прогноза макроэкономических показателей на 2022-2026 года. Кроме того, направлен на реализацию поручения Главы государства, а также ежегодных Посланий народу Казахстана и на выполнение ряда принятых обязательств. Комитет по финансовому бюджету готов подготовить заключение по данному законопроекту до 1 июня 2021 года», - сказал депутат Мажилиса Марат Кусаинов на пленарном заседании Палаты.

    Автор:

    Малика Сафаргалиева

    Президент Казахстана Акорда
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