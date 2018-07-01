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Президент РК внес изменения в Указ по подготовке Нацдоклада по науке

23 Июля 2018 18:39 221
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Президент РК внес изменения в Указ по подготовке Нацдоклада по науке

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Президент РК Нурсултан Назарбаев внес изменения в Указ «Об утверждении Правил подготовки ежегодного Национального доклада по науке», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Акорду

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ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в Указ Президента Республики Казахстан от 21 августа 2012 года № 369 «Об утверждении Правил подготовки ежегодного Национального доклада по науке» (САПП Республики Казахстан, 2012 г., № 67, ст. 952) следующие изменения:

в Правилах подготовки ежегодного Национального доклада по науке, утвержденных вышеназванным Указом:

пункт 1 изложить в следующей редакции:

«1. Настоящие Правила подготовки ежегодного Национального доклада по науке разработаны в целях подготовки и издания Национального доклада по науке (далее - Национальный доклад), содержащего анализ состояния и тенденций развития мировой и национальной науки, предложения по совершенствованию научно-технического потенциала Республики Казахстан, обоснование приоритетных направлений развития науки и ее популяризации.»;

пункты 5, 6, 7 изложить в следующей редакции:

«5. Национальный доклад ежегодно не позднее 10 августа вносится на рассмотрение Высшей научно-технической комиссии при Правительстве Республики Казахстан.

6. Правительство Республики Казахстан на основании рекомендации Высшей научно-технической комиссии при Правительстве Республики Казахстан не позднее 10 октября вносит Национальный доклад Президенту Республики Казахстан.

7. Издание Национального доклада на государственном и русском языках осуществляется после его одобрения Президентом Республики Казахстан. Электронная версия Национального доклада на английском языке размещается на интернет-ресурсе Комитета науки Министерства образования и науки Республики Казахстан».

2. Настоящий Указ вводится в действие со дня его первого официального опубликования.

 

 

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Ключевые слова: Астана, Президент Казахстана,
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