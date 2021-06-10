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    20:38, 09 Июнь 2021 | GMT +6

    Президент РК: Важный этап политической модернизации - это дальнейшая реализация конкретных мер в области прав человека

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Важный этап политической модернизации – это дальнейшая реализация конкретных мер в области прав человека. Об этом Глава государства написал на своей странице в сети Twitter, передает МИА «Казинформ».

    «Важный этап политической модернизации – это дальнейшая реализация конкретных мер в области прав человека. Сегодня подписан соответствующий Указ. Правительству поручено принять План срочных мер по его исполнению», - написал Касым-Жомарт Токаев.


    Напомним, Глава государства подписал Указ «О дальнейших мерах Республики Казахстан в области прав человека».


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