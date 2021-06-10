Президент РК: Важный этап политической модернизации - это дальнейшая реализация конкретных мер в области прав человека

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Важный этап политической модернизации – это дальнейшая реализация конкретных мер в области прав человека. Об этом Глава государства написал на своей странице в сети Twitter, передает МИА «Казинформ».

«Важный этап политической модернизации – это дальнейшая реализация конкретных мер в области прав человека. Сегодня подписан соответствующий Указ. Правительству поручено принять План срочных мер по его исполнению», - написал Касым-Жомарт Токаев.





Напомним, Глава государства подписал Указ «О дальнейших мерах Республики Казахстан в области прав человека».