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    Президент РК: В некоторых странах случаются провокационные высказывания в адрес глав государств

    14 Октября 2022, 17:24

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Для пресечения попыток посеять раздор профильным ведомствам и общественным организациям стран Центральной Азии и России необходимо наладить тесное сотрудничество и проводить разъяснительную работу. Об этом заявил Президент РК Касым-Жомарт Токаев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «В современном мире возрастает значимость взаимодействия по предупреждению негативных явлений в информационном пространстве. В условиях ускоренного развития цифровых технологий, социальных сетей и мессенджеров любое неосторожное слово может привести к разжиганию ненависти и межэтнической розни, особенно среди молодежи. В результате многолетние усилия по укреплению единства и согласия в обществе могут быть сведены на нет», - сказал Президент Казахстана в ходе саммита «Центральная Азия - Россия».

    По словам Касым-Жомарта Токаева, для пресечения попыток посеять раздор и смуту профильным ведомствам и общественным организациям необходимо наладить более тесное сотрудничество и активнее проводить разъяснительную работу.

    «Безусловно, многое зависит и от политической ответственности наших государственных деятелей», - добавил Глава государства.

    «К сожалению, в некоторых странах случаются провокационные высказывания в адрес глав государств, обвинения которых ничем не обоснованы. И это, естественно, отравляет атмосферу нашего сотрудничества», - считает Президент Казахстана.

    Фото: t.me/bort_01

    Автор:

    Акбота Кузекбай

    Центральная Азия Президент Казахстана Россия Видео
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