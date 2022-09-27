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    Президент РК: В центре наших усилий на международной арене – интересы Казахстана и нашего народа

    27 Сентября 2022, 18:33

    ТУРКЕСТАН. КАЗИНФОРМ - В центре наших усилий на международной арене – интересы Казахстана и нашего народа. Об этом заявил Президент Казахстана в ходе встречи с общественностью Туркестанской области, передает МИА «Казинформ».

    «Мы будем бороться за верховенство международного права и Устава ООН. Считаем крайне важным укрепление принципов справедливости в международных отношениях, невмешательства во внутренние дела, уважения суверенитета и территориальной целостности государства. Наша внешняя политика по-прежнему будет сбалансированной, разнонаправленной и конструктивной. Казахстан будет прилагать все усилия для дальнейшего развития союзнических отношений с Россией, вечного стратегического партнерства с Китаем, стратегического партнерства с США, всестороннего сотрудничества с братскими центрально-азиатскими государствами, а именно Узбекистаном, Кыргызстаном, Туркменистаном, Таджикистаном, и, конечно же, с Турцией, развития взаимовыгодных связей со всеми заинтересованными государствами мира, будь то в Азии, на Ближнем Востоке или на Европейском континенте. Уверен, именно такая внешняя политика соответствует интересам нашего народа», - отметил Глава государства.

    Как сообщалось ранее, Касым-Жомарт Токаев прибыл сегодня с рабочей поездкой в Туркестанскую область, где посетил мавзолей Ходжи Ахмета Ясауи и провел встречу с общественностью. Кроме того, Президент принял участие в акции экоактивистов и обсудил с акимом Туркестанской области перспективы развития региона. Касым-Жомарт Токаев также ознакомился с работой международного аэропорта в Туркестане

    Фото: akorda.kz

    Автор:

    Гульмира Байзакова

    Президент Казахстана Туркестанская область Общество
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