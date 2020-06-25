Президент РК утвердил поправки в законодательство по вопросам регулирования цифровых технологий

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Главой государства подписан Закон Республики Казахстан «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам регулирования цифровых технологий», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

Текст Закона публикуется в печати.

Как сообщалось, закон предусматривает определение уполномоченного органа в сфере защиты персональных данных и его основные функции. Установление правовой основы для внедрения единой дежурно-диспетчерской службы «112». Создание условий при реализации проектов в области информационно-коммуникационной инфраструктуры. Улучшение качества оказания государственных и негосударственных услуг населению посредством мобильного приложения «электронного правительства», а также создание механизма для безопасной эксплуатации беспилотных летательных аппаратов и увеличение доли применения роботов в стране.

Ожидаемыми результатами станут усиление законодательных гарантий по защите персональных данных граждан через персонализацию процесса обезличивания данных при проведении государственной аналитики; разграничение функций уполномоченных органов в сфере индустриальной, внешнеторговой деятельности, а также субъектов, участвующих в государственной поддержке индустриально-инновационной деятельности.



