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    Президент РК утвердил поправки в законодательство по вопросам регулирования цифровых технологий

    25 Июня 2020, 18:30

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Главой государства подписан Закон Республики Казахстан «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам регулирования цифровых технологий», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

    Текст Закона публикуется в печати.

    Как сообщалось, закон предусматривает определение уполномоченного органа в сфере защиты персональных данных и его основные функции. Установление правовой основы для внедрения единой дежурно-диспетчерской службы «112». Создание условий при реализации проектов в области информационно-коммуникационной инфраструктуры. Улучшение качества оказания государственных и негосударственных услуг населению посредством мобильного приложения «электронного правительства», а также создание механизма для безопасной эксплуатации беспилотных летательных аппаратов и увеличение доли применения роботов в стране.

    Ожидаемыми результатами станут усиление законодательных гарантий по защите персональных данных граждан через персонализацию процесса обезличивания данных при проведении государственной аналитики; разграничение функций уполномоченных органов в сфере индустриальной, внешнеторговой деятельности, а также субъектов, участвующих в государственной поддержке индустриально-инновационной деятельности.


    Автор:

    Президент Казахстана Акорда
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