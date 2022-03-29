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    Президент РК утвердил общенациональный план мероприятий по реализации Послания

    29 Марта 2022, 17:31

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал Указ «О мерах по реализации Послания Главы государства народу Казахстана от 16 марта 2022 года «Новый Казахстан: путь обновления и модернизации», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

    В целях реализации Послания Главы государства народу Казахстана от 16 марта 2022 года «Новый Казахстан: путь обновления и модернизации» ПОСТАНОВЛЯЮ:

    1. Утвердить прилагаемый Общенациональный план мероприятий по реализации Послания Главы государства народу Казахстана от 16 марта 2022 года «Новый Казахстан: путь обновления и модернизации» (далее – Общенациональный план).

    2. Правительству Республики Казахстан:

    1) обеспечить неукоснительное и своевременное исполнение мероприятий Общенационального плана, а также проведение на системной основе информационно-разъяснительной работы по положениям Послания Главы государства народу Казахстана от 16 марта 2022 года «Новый Казахстан: путь обновления и модернизации»;

    2) до 25 января года, следующего за отчетным годом, представлять в Администрацию Президента Республики Казахстан информацию о ходе выполнения Общенационального плана.

    3. Первым руководителям государственных органов, непосредственно подчиненных и подотчетных Президенту Республики Казахстан, центральных и местных исполнительных органов, других государственных органов обеспечить неукоснительное и своевременное исполнение мероприятий Общенационального плана.

    4. Контроль за исполнением настоящего Указа возложить на Администрацию Президента Республики Казахстан.

    5. Настоящий Указ вводится в действие со дня его подписания.

    Президент

    Республики Казахстан К.Токаев

    Нур-Султан, Акорда, 29 марта 2022 года

    № 847

    Автор:

    Малика Сафаргалиева

    Президент Казахстана Акорда Послание Президента РК-2022
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