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    Президент РК: Успешная реализация Послания - наша общая задача

    18 Марта 2022, 11:34

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Успешная реализация Послания - наша общая задача. Об этом заявил Президент РК Касым-Жомарт Токаев в ходе церемонии вручения государственных наград в Акорде, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Каждая инициатива в Послании является конкретным шагом на пути к достижению этой цели. Его успешная реализация - наша общая задача. Сейчас идет период обострения. Геополитическая ситуация становится все более напряженной. Это коснется и Казахстана по понятным причинам. Но мы не будем менять свои ориентиры и достигнем намеченных целей», - сказал Касым-Жомарт Токаев.

    Президент Казахстана подчеркнул, что для этого надо работать сообща.

    «Сегодня каждый наш соотечественник вносит свой вклад в процветание нашей суверенной страны. Наш народ всегда придавал большое значение единству, сплоченности, всячески поощрял взаимную симпатию и заботу. Безусловно, благодаря этому наша страна преодолевает все трудности», - подчеркнул Глава государства.

    Ранее сообщалось, что ряду казахстанцев присуждены государственные награды.

    Напомним, 16 марта Глава государства выступил с Посланием народу Казахстана. С полным текстом Послания можно ознакомиться здесь.


    Автор:

    Серик Сабеков

    Президент Казахстана Акорда Послание Президента РК-2022
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