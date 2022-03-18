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Президент РК: Успешная реализация Послания - наша общая задача

Автор:  
Серик Сабеков
18 Марта 2022, 11:34
Президент РК: Успешная реализация Послания - наша общая задача

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Успешная реализация Послания - наша общая задача. Об этом заявил Президент РК Касым-Жомарт Токаев в ходе церемонии вручения государственных наград в Акорде, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Каждая инициатива в Послании является конкретным шагом на пути к достижению этой цели. Его успешная реализация - наша общая задача. Сейчас идет период обострения. Геополитическая ситуация становится все более напряженной. Это коснется и Казахстана по понятным причинам. Но мы не будем менять свои ориентиры и достигнем намеченных целей», - сказал Касым-Жомарт Токаев.

Президент Казахстана подчеркнул, что для этого надо работать сообща.

«Сегодня каждый наш соотечественник вносит свой вклад в процветание нашей суверенной страны. Наш народ всегда придавал большое значение единству, сплоченности, всячески поощрял взаимную симпатию и заботу. Безусловно, благодаря этому наша страна преодолевает все трудности», - подчеркнул Глава государства.

Ранее сообщалось, что ряду казахстанцев присуждены государственные награды.

Напомним, 16 марта Глава государства выступил с Посланием народу Казахстана. С полным текстом Послания можно ознакомиться здесь.


Президент Казахстана   Акорда   Послание Президента РК-2022  
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