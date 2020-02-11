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Президент РК указал на важность привлечения зарубежных инвесторов в геологоразведку

11 Февраля 2020 15:50
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Президент РК указал на важность привлечения зарубежных инвесторов в геологоразведку

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Президент Казахстана принял министра экологии, геологии и природных ресурсов Магзума Мирзагалиева, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Акорду.

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В ходе встречи Магзум Мирзагалиев отчитался об исполнении поручений Главы государства по ключевым направлениям деятельности министерства.

В частности, Президент РК был проинформирован о ходе разработки Экологического кодекса. По словам министра, проект Кодекса, подготовленный с учетом мнения общественности и передового опыта стран ОЭСР, был внесен на рассмотрение в Парламент.

Магзум Мирзагалиев также сообщил Касым-Жомарту Токаеву о работе над новыми государственными программами по управлению водными ресурсами и по геологоразведке.

Глава государства поручил министру тщательно проанализировать все аспекты водной безопасности страны при разработке соответствующей программы, а также указал на важность привлечения зарубежных инвесторов в геологоразведку.


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Ключевые слова: Президент Казахстана, Экология,
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