Президент РК указал на необходимость активного участия «Байтерека» в укреплении экспортного потенциала

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Президент РК принял председателя правления АО «Национальный управляющий холдинг «Байтерек» Каната Шарлапаева. Касым-Жомарт Токаев заслушал отчет об итогах деятельности холдинга за 2022 год и планах на предстоящий период. Президенту были представлены предложения по поддержке предпринимательства, агропромышленного комплекса и обеспечению населения жильем, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

Главе государства было доложено о рекордной чистой прибыли холдинга за 2022 год в сумме 350 млрд тенге, что в пять раз превышает результат 2020 года и в три раза – 2021 года.

По итогам прошлого года структуры «Байтерека» профинансировали 238 крупных проектов и лизинговых сделок на 685 млрд тенге. В рамках поддержки малого и среднего бизнеса просубсидировано 50,5 тысячи проектов на сумму порядка 1,5 трлн тенге.

Согласно представленным Президенту данным, субъекты агропромышленного комплекса профинансированы на 522 млрд тенге при плане 432 млрд тенге.

Канат Шарлапаев также сообщил, что в рамках обеспечения населения жильем выдано льготных ипотечных займов на общую сумму порядка 1,4 трлн тенге, обеспечены гарантии долевого строительства на 211,8 млрд тенге, профинансировано строительство кредитного жилья акиматами на 176,4 млрд тенге. Таким образом, за счет инструментов поддержки введено в эксплуатацию свыше 2,2 млн кв. метров жилья, за счет ипотечного кредитования 79 865 семей улучшили жилищные условия.

Глава государства акцентировал внимание на важности дальнейшей поддержки малого и среднего бизнеса. Он также указал на необходимость активного участия «Байтерека» в укреплении экспортного потенциала и развитии агропромышленного комплекса страны.









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