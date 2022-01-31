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Президент РК совершит рабочий визит в Пекин для участия в церемонии открытия XXIV Зимних Олимпийских игр
31 Января 2022 14:32
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НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - 4-5 февраля Глава государства Касым-Жомарт Токаев по приглашению Председателя КНР Си Цзиньпина совершит рабочий визит в Пекин для участия в церемонии открытия XXIV Зимних Олимпийских игр. Об этом написал на своей странице в сети Facebook пресс-секретарь Главы государства Берик Уали, передает МИА «Казинформ».
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«4-5 февраля Глава государства Касым-Жомарт Токаев по приглашению Председателя КНР Си Цзиньпина совершит рабочий визит в Пекин для участия в церемонии открытия XXIV Зимних Олимпийских игр. Кроме того, программа визита включает переговоры Президента Казахстана с лидером Китая», - написал Берик Уали.
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