Президент РК совершит рабочий визит в Пекин для участия в церемонии открытия XXIV Зимних Олимпийских игр

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - 4-5 февраля Глава государства Касым-Жомарт Токаев по приглашению Председателя КНР Си Цзиньпина совершит рабочий визит в Пекин для участия в церемонии открытия XXIV Зимних Олимпийских игр. Об этом написал на своей странице в сети Facebook пресс-секретарь Главы государства Берик Уали, передает МИА «Казинформ».

«4-5 февраля Глава государства Касым-Жомарт Токаев по приглашению Председателя КНР Си Цзиньпина совершит рабочий визит в Пекин для участия в церемонии открытия XXIV Зимних Олимпийских игр. Кроме того, программа визита включает переговоры Президента Казахстана с лидером Китая», - написал Берик Уали.



