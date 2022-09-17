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    Президент РК совершит рабочий визит в Нью-Йорк

    17 Сентября 2022, 12:01

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Президент Касым-Жомарт Токаев совершит рабочий визит в Нью-Йорк. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

    Программа визита весьма насыщенна. Центральным событием станет участие Главы государства в Общих дебатах 77-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.

    Кроме того, планируется проведение серии встреч с главами государств и международных организаций, руководителями крупных финансовых институтов США и транснациональных компаний, представителями экспертных кругов.



    Автор:

    Гульмира Байзакова

    ООН Внешняя политика Казахстана Президент Казахстана
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