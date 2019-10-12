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    Президент РК  сменил ответственного секретаря МОН РК

    12 Октября 2019, 17:40

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Президент РК сменил ответственного секретаря Министерства образования и науки Республики Казахстан. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

    Распоряжением Главы государства Сарсембаев Канат Маратович назначен ответственным секретарем Министерства образования и науки Республики Казахстан

    Распоряжением Главы государства Орсариев Арын Амангельдиевич освобожден от должности ответственного секретаря Министерства образования и науки Республики Казахстан

    Канат Сарсембаев в 2000 году окончил Казахский государственный национальный университет им. аль-Фараби, по специальности специалист по международному праву, юрист со знанием двух иностранных языков, кандидат юридических наук. Кандидат юридических наук, диссертация на тему«Международно-правовое регулирование движения капитала в условиях экстерриториальности мировых финансовых кризисов»(2007).

    В 1998 году был юристом Института международного права и международного бизнеса«Данекер». С 2000 по 2002 год — главный специалист отдела споров по правовым вопросам и правовым разъяснениям Управления правовой экспертизы Юридического департамента Министерства государственных доходов Республики Казахстан. С 2002 по 2005 год — главный эксперт Отдела законодательства и правовой экспертизы Администрации Президента Республики Казахстан. С 2005 по 2011 год — заведующий отделом правовой экспертизы аппарата Конституционного Совета Республики Казахстан. С 2011 по 2015 год — государственный инспектор Отдела государственного контроля и организационно-территориальной работы Администрации Президента Республики Казахстан. С 2015 по 2017 год — аким Узункольского района Костанайской области.

    С 23 октября 2017 года - руководитель аппарата акима Северо-Казахстанской области

    Автор:

    Гульмира Байзакова

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