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    Президент РК системно подходит к реализации реформ – Посол Великобритании в Казахстане

    11 Октября 2022, 16:01

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Председатель Сената Парламента Маулен Ашимбаев встретился с Послом Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии в Республике Казахстан Кэтрин Джейн Лич, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Сената Парламента Республики Казахстан.

    Открывая встречу, Маулен Ашимбаев еще раз выразил соболезнования в связи с кончиной Ее Величества Королевы Елизаветы II, которая на протяжении многих лет была примером достойного служения своему народу.

    Спикер Сената поблагодарил Великобританию за оказанную поддержку VII Съезда лидеров мировых и традиционных религий, в котором приняли участие ряд епископов англиканской церкви.

    В ходе встречи Председатель Сената отметил, что за 30 лет дипломатических отношений Казахстаном и Великобританией успешно реализованы совместные проекты и программы двустороннего сотрудничества в различных сферах.

    «В этом году у нас важная веха – 30-летие установления дипломатических отношений между Казахстаном и Великобританией. За это время наше двустороннее сотрудничество вышло на уровень стратегического партнерства. Созданы эффективные механизмы двустороннего сотрудничества. В дальнейшем мы заинтересованы в интенсификации и углублении наших межпарламентских взаимоотношений», - подчеркнул Маулен Ашимбаев.

    Спикер проинформировал Посла о внутриполитических и социально-экономических реформах, проводимых в Казахстане по инициативе Главы государства. Маулен Ашимбаев подробно остановился на демократизации политической системы страны и новых инициативах из Послания Президента, отметив стратегический характер проводимых преобразований.

    Кэтрин Джейн Лич, в свою очередь, отметила важность проводимых в Казахстане реформ, подчеркнув системный подход Президента страны в их реализации. Также посол выразила глубокую заинтересованность в расширении контактов с Сенатом Парламента по широкому кругу вопросов двустороннего сотрудничества.

    Автор:

    Анаргуль Хамитова

    Сенат Великобритания Реформы Токаева Маулен Ашимбаев
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