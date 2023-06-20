Президент РК: Сделка на $50 млрд по производству зеленого водорода - один из крупнейших проектов в мире

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Казахстан обладает большим потенциалом для развития производства зеленого водорода. Об этом заявил Президент Касым-Жомарт Токаев в ходе казахстанско-германского бизнес-форума, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

«Мы ожидаем, что мировой спрос на него значительно вырастет. Мы уже подписали сделку на 50 миллиардов долларов по производству зеленого водорода с SVEVIND Group. В настоящий момент это один из крупнейших проектов подобного рода в мире. Однако Казахстан обладает еще большим потенциалом для развития в этой области. Производство водорода может открыть двери для производства экологически чистой стали, алюминия и других металлов. Я убежден, что с высокотехнологическими решениями Германии и ресурсами Казахстана мы можем ставить действительно высокие цели», - подчеркнул Глава государства.

Кроме того, Касым-Жомарт Токаев отметил, что Германия является одним из ведущих центров инноваций во всем мире. «Она известна тем, что устанавливает очень высокие стандарты в области технологий и науки. В свою очередь, мы стремимся стать региональным инновационным и цифровым центром в Евразии. Мы начинаем с прочного фундамента. Казахстан широко оценивается как региональный лидер в области цифровых услуг. С этой целью мы стремимся привлекать наших немецких партнеров различными способами, включая технологическими и цифровыми исследованиями и разработкой стартапов», - заявил Президент РК.

Касым-Жомарт Токаев также отметил сотрудничество в области человеческого капитала. «Образование, повышение квалификации и передача знаний являются ключевыми, но они также представляют собой самую большую проблему на пути к конкурентоспособности. В этой связи я приветствую предстоящее открытие Казахстанско-немецкого института инжиниринга при Каспийском государственном университете во время визита господина Штайнмайера в город Актау завтра», - сказал Глава государства.

Более того, как подчеркнул Президент РК, Казахстанско-немецкий институт науки и технологий при Восточно-Казахстанском техническом университете поможет этому важному промышленно развитому региону еще больше улучшить свой человеческий капитал и конкурентоспособность.

«Эти институты будут обучать будущих специалистов в таких ключевых областях, как передовая логистика, экологически чистый водород и добыча важнейших полезных ископаемых для возобновляемых технологий. Выпускники получат двойные казахстанско-немецкие дипломы. Это еще одна веха в нашем партнерстве, и мы надеемся, что немецкий бизнес будет чувствовать себя как дома, нанимая будущих выпускников», - заявил Касым-Жомарт Токаев.

Напомним, Федеральный Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер находится с государственным визитом в Казахстане. В ходе состоявшихся переговоров были обсуждены пути дальнейшего укрепления двусторонних отношений, а также состоялся обмен мнениями по актуальной международной повестке дня. Ряд документов подписали по итогам визита Франка-Вальтера Штайнмайера в Казахстан. По итогам двусторонних переговоров в узком и расширенном форматах Касым-Жомарт Токаев и Франк-Вальтер Штайнмайер выступили перед представителями средств массовой информации.

Касым-Жомарт Токаев принял участие в казахстанско-германском бизнес-форуме. Президенты Казахстан и Германии также приняли участие в Форуме ректоров казахско-немецких вузов.