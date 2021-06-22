Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 450.36 eur/kzt 492.74

    rub/kzt 5.3 cny/kzt 62.39
Прогноз погоды
Астана+23+25℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Президент

    Президент РК сделал ряд назначений в армии

    22 Июня 2021, 18:52

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Президент РК подписал Распоряжения о назначении командующего Десантно-штурмовыми войсками Сухопутных войск Вооруженных сил Республики Казахстан и командующего войсками регионального командования «Астана». Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

    Распоряжениями Главы государства Кучекбаев Мереке Матимович назначен командующим Десантно-штурмовыми войсками Сухопутных войск Вооруженных сил Республики Казахстан, он освобожден от должности командующего войсками регионального командования «Астана»;

    Жазыкбаев Шайх-Хасан Сатаркулулы назначен командующим войсками регионального командования «Астана».

    Кроме того, Распоряжением Главы государства Абубакиров Каныш Асанханович освобожден от должности командующего Десантно-штурмовыми войсками Сухопутных войск Вооруженных Сил Республики Казахстан.

    Автор:

    Ринат Дусумов

    Президент Казахстана Армия Назначения
    Новости по теме
    Новости по теме
    День Нептуна для детей военнослужащих провели в Таразе
    Касым-Жомарт Токаев провел телефонный разговор с Реджепом Тайипом Эрдоганом
    Глава государства посетил мечеть Хазрет Султан
    Касым-Жомарт Токаев поздравил работников средств массовой информации
    Популярное
    1 Из Косшы на вокзал и в аэропорт Астаны будет ежедневно курсировать шаттл
    2 Мавзолей эпохи Золотой орды обнаружили недалеко от Астаны
    3 Глава государства посетил мечеть Хазрет Султан
    4 У жителей СКО стремительно растут расходы
    5 Илья Ильин высказался о самоубийстве казахстанского тяжелоатлета Владимира Седова