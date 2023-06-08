Президент РК сделал мягкое предостережение на Международном форуме Астана

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Глава государства Касым-Жомарт Токаев пожелал участникам Международного форума Астана плодотворных дискуссий, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

«Я с оптимизмом ожидаю, что конструктивные дискуссии в течение следующих двух дней смогут продвинуть нас к потенциальным решениям и дальнейшему сотрудничеству. Позвольте мне закончить свое выступление мягким предостережением. Чтобы способствовать содержательному разговору и сотрудничеству, необходимы открытость, терпимость и компромисс. Я желаю положительных результатов для каждого из вас и для этого Форума. Еще раз благодарю вас за то, что вы присоединились к нам сегодня, и желаю вам плодотворных дискуссий», - сказал Касым-Жомарт Токаев, обращаясь к участникам Форума.



