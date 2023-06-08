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    Президент РК сделал мягкое предостережение на Международном форуме Астана

    8 Июня 2023, 11:54

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Глава государства Касым-Жомарт Токаев пожелал участникам Международного форума Астана плодотворных дискуссий, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

    «Я с оптимизмом ожидаю, что конструктивные дискуссии в течение следующих двух дней смогут продвинуть нас к потенциальным решениям и дальнейшему сотрудничеству. Позвольте мне закончить свое выступление мягким предостережением. Чтобы способствовать содержательному разговору и сотрудничеству, необходимы открытость, терпимость и компромисс. Я желаю положительных результатов для каждого из вас и для этого Форума. Еще раз благодарю вас за то, что вы присоединились к нам сегодня, и желаю вам плодотворных дискуссий», - сказал Касым-Жомарт Токаев, обращаясь к участникам Форума.

    Автор:

    Ринат Дусумов

    Президент Казахстана Международный форум Астана
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